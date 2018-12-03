أخبار مصر | سائحة بلجيكية تنقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائحة بلجيكية تنقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي والمتابعة الحثيثة للشكاوى البيئية، تم ضبط سلحفاة نادرة بإحدى أسواق السمك بشبين الكوم وهي من النوع الأخضر وبيئته البحر الأحمر، وذلك في استجابة سريعة لشكوى سائحة بلجيكية على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة حول عرض سلاحف بحرية بشادر سمك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وتوجهت لجنة من إدارة المناطق الساحلية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا وشرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم؛ لبحث الشكوى، حيث تم رصد السلحفاة ومصادرتها، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة، كما تم إرجاع السلحفاة لبيئتها الطبيعية بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن مصر تولي الحفاظ على التنوع البيولوجي أهمية كبيرة وتبذل جهودا متواصلة بشأنه، كما استضافت خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، حيث تترأس مصر المؤتمر لمدة عامين.