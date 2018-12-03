أخبار مصر | "شعراوي": تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية بالقرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية بالقرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور مهندس سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وتناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية وسيتم البدء بعدد 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى مؤكدًا انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كجهة متخصصة، وسيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بنى سويف الأسبوع القادم والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.

