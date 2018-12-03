أخبار مصر | أشرف مرعي: تهميش ذوي الإعاقة موروث ثقافي.. والقانون الجديد يحمي حقوقنا (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي: تهميش ذوي الإعاقة موروث ثقافي.. والقانون الجديد يحمي حقوقنا (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عامين مرا على توليه منصب المشرف على المجلس القومي لشؤون الإعاقة باختصاصات وزير، بعدما أصدار المهندس شريف إسماعيل قرار تعيينه في 3 ديسمبر 2016.



الدكتور أشرف مرعي الأستاذ بجامعة حلوان، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية للأفراد المعاقين جامعة حلوان، وهو مؤسس الأولمبياد الخاص المصري.

شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضوية اللجنة العلمية باللجنة البارالمبية الدولية وعضوية الائتلاف الأفريقي للإعاقة.

وحصل الدكتور أشرف على العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية فى مجال حقوق الإنسان والإعاقة من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، وله العديد من الإسهامات العلمية فى مجالات رياضات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حاورت "الفجـر" الدكتور أشرف مرعي، الذي تناول كل ما استُجد حول ملف الإعاقة في مصر، خاصة بعد اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تصديقه على قانون شؤون الإعاقة الجديد في فبراير الماضي.