شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» ومدينة الملك عبدالعزيز ينظمان اجتماع المجلس العالمي للبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماع المجلس العالمي للبحوث في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في المجلس، رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية والأجنبية وهي: السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وفلسطين، وإنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا وكذلك ممثلي مؤسسات دولية مثل منظمة الاسكوا والأكاديمية العالمية لشباب العلماء.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الاجتماع، إن مجلس البحوث العالمي هو منصة دولية تضم جميع الهيئات الممولة للبحث العلمي حول العالم ويهدف اجتماع رؤساء هذه الجهات المانحة إلى مناقشة القضايا الملحة التي تمس تمويل البحث العلمي في أنحاء العالم وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين هيئات التمويل، وكذلك تشجيع التعاون بين هذه الهيئات وإنشاء برامج تعاون مشتركة.

أكاديمية البحث العلمي ومدينة الملك عبد العزيز ينظمان الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي

وأضاف صقر أن القاهرة تستضيف لأول مرة مثل هذا التجمع من رؤساء جهات تمويل البحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار سياسة الأكاديمية على تشجيع التعاون الدولي، وانطلاقا من جهودها في توطيد مكانة مصر الرائدة إقليميا ودوليا ويعكس ذلك السمعة الطيبة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على المستوى الدولي.

من جهته، أشار الدكتور سامح سرور، المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية ومنسق الاجتماع، إلى أن الاجتماع تناول قضية هامة وهي كيفية تقييم المردود الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث الممولة، كما ناقش آليات التقييم المستخدمة في دول العالم، حيث أن التقييم الجيد والموضوعي لمردود الأبحاث العلمية يساعد في فهم مجتمعي أكبر لدور البحث العلمي ويحفز مشاركة أطرف أخرى مثل القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البحثية.