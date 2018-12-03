شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «شباب العالم» تتلقى دعوة لحضور منتدى الاتحاد الأورومتوسطي بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت إدارة منتدى شباب العالم دعوة من الاتحاد الأورومتوسطي لحضور المنتدي الذي يقام في المغرب بحضور ٤٣ دولة.

وتضمنت دعوة إدارة المنتدى، عرض التجربة المصرية الناجحة لمنتدى شباب العالم للشباب الذي صار حدثاً سنوياً ضخماً تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من كل عام، وكذلك استعراض دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتي سيكون لها دور كبير في تأهيل الشباب للقيادة والإصلاح الإداري.

وقالت مصادر مسؤولة عن منتدى شباب العالم إن مصر تلقت دعوة لحضور منتدى الاتحاد الأورومتوسطي بالمغرب، لتكون ضيفاً رئيسياً، مؤكدة أنه سيتم إيفاد ممثلين عن منتدى شباب العالم لعرض التجربة المصرية الناجحة في هذا الإطار.

وأكدت المصادر أن هذه الدعوة تكلل الجهود التي بذلتها مصر لخروج هذا الحدث العالمي بالصورة المبهرة التي سطرها منتدى شباب العالم في مخيلة المئات من المؤسسات الدولية والمنتديات المؤثرة على مستوي العالم.

وحقق منتدى شباب العالم -الذي استضافته مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء- نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث استقبل أكثر من خمسة آلاف من الشباب والفتيات وقادة دول وممثلي حكومات وشخصيات عامة وسياسيين وكتاب ومفكرين وإعلاميين ومؤثرين على «السوشيال ميديا» وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وشهد المنتدى هذا العام ترويجاً كبيراً لمصر والسياحة المصرية وكذلك لأجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر حالياً، عبر كتابات المشاركين من مختلف دول العالم، في القنوات التليفزيونية، والصحف الورقية والإلكترونية، وكذلك من خلال مواقعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الآلاف من المهتمين.