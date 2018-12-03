شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تلتقي نظيرها المغربي في «وجدة» لبحث آفاق التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، الإثنين، بمدينة وجدة المغربية بحضور أشرف إبراهيم سفير مصر لدي المملكة المغربية، لبحث سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين.

تناول اللقاء أهمية الدور الثقافي والفني في النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الإفريقي بمصر مطلع العام المقبل.

وقالت «عبدالدايم» إن «مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في كافة المجالات خاصة في الثقافة والفنون»، مشيرة إلى أهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم في شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما .

ومن جانبه قال «الأعرج» إن تمثيل مصر في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية، من خلال الفنون والمفكرين والمبدعين فرصة جيدة للتواصل الثقافي والفني، وثمن دور مصر الريادي في الحركة التنويرية والثقافية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الفنون والموسيقى هي صانعة ثقافات الشعوب، وأن دائما ما تلتقي الثقافتين المصرية والمغربية عاكسة التآلف بين الشعبين.