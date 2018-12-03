شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لـ26 مصابًا في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مستشفى بني سويف النموذجي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة قرب نفق قرية أبوصالح، والذي أسفر عن 26 مصابا و4 وفيات.

وشدد عبدالجابرعلى توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجها بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

واطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هاني همام على الوضع الصحي لأحد المصابين الذي أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.

وطالب المحافظ، مسؤولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيا على المجهودات الكبيرة التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.