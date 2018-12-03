شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأكد وزير المالية، أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الشهر الجارى، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر وبحث صرف الـ2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

يذكر أن وزير المالية، صرح مؤخرًا أنه لم يتم طلب تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى لمصر.

وقالت مصادر حكومية، إنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سيتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019 بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى ستعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.