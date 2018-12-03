شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكوتك بصوتك.. "التموين" تتواصل مع مطلقة لإعادة نجلها لبطاقة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لخدمة "شكوتك بصوتك.. تحت عنوان "مطلقة تستغيث.. حذفوا ابنى من بطاقة التموين ومش بناكل والمسئولين قالوا السيستم واقع".

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى لوزارة التموين، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم التواصل مع السيدة صاحبة الشكوى وسيتم عمل اللازم وإعادة نجلها المحذوف إلى البطاقة التموينية الخاصة بها، طالما أنه من المستفيدين وله الحق، مناشدا أصحاب بطاقات التموين ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى، ووجدوا حذف فى بعض الأفراد بالبطاقة، التوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدة، ﻭأنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير سيتم إعادة أى فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.

وكان المتحدث الرسمى قد أكد أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بياناتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفتزة سواء من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صرف الخبز أو السلع المدعمة.

وأوضح أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أن تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء كشف خلال الفترة الماضية استمرار وجود أشخاص متوفيين ضمن منظومة صرف السلع كما تبين أشخاص مسافرين خارج البلاد وما زالوا يصرفون سلعا بجانب وجود أسماء مكررة على أكثر من بطاقة ولذلك حرصت الوزارة على تحديث بيانات أصحاب البطاقات التى بها أخطاء وذلك حتى يكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن المستحقين لصرف الدعم وبالتالى يصل إلى الدعم مستحقيه وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرر فتح باب التظلمات فى مكاتب التموين وأن أى مواطن له حق سيحصل عليه فى مده أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو 3 أسابيع على أقصى تقدير، كما قرر الوزير مد العمل بالمكاتب حتى الساعة 4 مساء.