شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية لزيارة المعالم الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 3 أفواج سياحية من جنسيات مختلفة، فى زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المجموعات السياحية وصلت على متن رحلات دولية قادمة من العواصم العربية والأسيوية ودول أوربا، ضمت 323 سائحًا.

وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.