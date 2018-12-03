شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: الجيش سيظل حارسا وحاميا للوطن وساعيا لامتلاك القوة لدحر أي عدوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والتسليح «إيديكس 2018» الذي حرص من خلال انعقاده أن يدرك العالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة الأمن والسلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب.

ورحب وزير الدفاع، في كلمة له ضمن مراسم افتتاح المعرض، بجميع الوفود المشاركة به، قائلا: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة أرسل لكم تحية عطرة من مصر القوة والسلام».

وأضاف أن تشريفكم في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية والأول من نوعه في مصر لمبعث فخر واعتزاز ورسالة يجب أن نتوقف أمامها وفي عمقها ومعانيها.

وأوضح أن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راق، يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل خبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي.

وقال القائد العام للقوات المسلحة إن «الوضع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره وهذا واقع، سوف تلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار» .

وأضاف وزير الدفاع أن «القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، وسعينا لامتلاك مقومات القوة ليس إلا سعيا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام».

وتابع قائلا: «نحن نتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا»، مؤكدا أن الجيش المصري وكعادته هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، معتصما بقوته ووحدته، وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية.

وأوضح أن هذا الجيش سيظل حارسا وحاميا لهذا الوطن، وساعيا لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، مضيفا: «ليس أمامنا من سبيل إلا الأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها ونحافظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا».

واختتم وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمته، قائلا: «وفي النهاية أتطلع معكم أن يكون المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى سائلين من الله التوفيق والسداد» .