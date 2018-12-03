شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد جناحي السعودية والإمارات بمعرض «EDEX 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، جناحي دولتي السعودية والإمارات بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا. كما تفقد الرئيس جناحي رومانيا والهند، فضلا عن عدد آخر من الأجنحة الخاصة لكبرى الشركات العالمية المختصة بصناعة الأسلحة. رافق الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض وهم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

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