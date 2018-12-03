شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع نوة قاسم.. أمطار غزيرة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة على معظم الأنحاء مع اختلاف شدتها من منطقة لأخرى تزامناً مع نوة قاسم التي تبدأ ولمدة 5 ايام تستمر فيها الرياح جنوبية غربية وتصاحبها عواصف شديدة وأمطار غزيرة.

وشهدت بعض المناطق في وسط المدينة ما يشبه حالة الظلام، صباح الاثنين، بسبب السحب وتحول الصباح إلى مايشبه وقت الغروب.

وأكد الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة داخل ميناءى الاسكندرية والدخيلة حيث لم تتجاوز سرعة الرياح الحد الذي يمثل خطورة على استمرار الملاحة.

واستمر بوغاز الإسكندرية يستقبل السفن القادمة للميناء وكذلك مغادرة سفن أخرى بينما تتوقف كل اعمال الصيد في الموانى الخاصة بها في المدينة لارتفاع امواج البحر بما يمثل خطورة على الصيادين وسفنهم.

وتحاول هيئة الصرف جاهدة وصل الليل بالنهار لشفط وكسح المياه التي خلفتها الامطار الشديدة امس الاول لمنع تراكم المياه خاصة غرب المدينة وشرقها.