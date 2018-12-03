شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحويل 5.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ23 مصريًا عملوا باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، في تحويل 267 ألفا و828 يورو«أي ما يعادل 5. 5 مليون جنيه مصري تقريبا» من مستحقات الاشتراكات التأمينية لـ23 مصريا، أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان وتوفوا، وذلك إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر مستحقات الاشتراكات التأمينية لهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، إلى أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية «الإيكا» اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وأوضح أنه سوف يتم إرسال بيان بأسماء المستفيدين والمبالغ الخاصة بكل حالة، فضلا عن صورة تحويل البنك من اليونان إلى هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، وذلك للقيام بإعلان اسماء المستحقين أو الورثة لصرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومى أو إعلام الورثة.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالى استطاع تحويل هذا المبلغ على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليونان .

وقد كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي بأثنيا بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة مستحقات الحالات الحرجة وغيرها، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.