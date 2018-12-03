شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الصحة» عن حادث بني سويف (الوفيات والمصابين) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.قبل نفق أبوصالح اتجاه حلوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.