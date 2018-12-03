شكرا لقرائتكم خبر عن سائحة بلجيكية تساهم فى إنقاذ سلحفاة نادرة قبل بيعها فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة، فى ضبط سلحفاة نادرة بإحدى أسواق السمك بشبين الكوم وهى من النوع الأخضر وبيئته البحر الأحمر، فى استجابة سريعة لشكوى سائحة بلجيكية على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة حول عرض سلاحف بحرية بشادر سمك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وعلى الفور، توجهت لجنة من إدارة المناطق الساحلية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا وشرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم لبحث الشكوى، حيث تم رصد السلحفاة ومصادرتها، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة، كما تم إرجاع السلحفاة لبيئتها الطبيعية بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن مصر تولى هتماما كبيرا بالحفاظ على التنوع البيولوجى، وتبذل جهودا متواصلة بشأنه، كما استضافت خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ، حيث تترأس مصر المؤتمر لمدة عامين.