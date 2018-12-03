شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الجيوش الفرنسية تبدأ زيارة لمصر تلتقى خلالها الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى اليوم الاثنين، زيارة لمصر ضمن جولة خارجية تشمل أيضا الكويت وذلك فى إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها فرنسا فى الشرق الأدنى و الأوسط.

و ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - فى بيان لها اليوم - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيستقبل فلورانس بارلى خلال زيارتها للقاهرة، كما يستقبلها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لاجراء محادثات تتناول التعاون الثنائى الممتاز بين مصر و فرنسا وتطورات الملفات الاقليمية المهمة خاصة ليبيا، وتلتقى الوزيرة مع رجال الصناعة الفرنسيين الذين لديهم علاقات تعاون مع مصر.



وأوضح البيان ان وزيرة الجيوش الفرنسية ستتوجه - بعد زيارتها لمصر - إلى الكويت حيث يستقبلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، و الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطنى لبحث الاوضاع فى الشرق الاوسط و "الدور الهام" الذي تضطلع به الكويت في المنطقة.



وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتى في نهاية التمرين العسكرى المشترك بين الكويت وفرنسا "لؤلؤة الغرب" الذى نظم هذا العام للمرة السادسة .



واختتم البيان بأن وزيرة الجيوش ستلتقي العسكريين الفرنسيين العاملين ضمن قيادة اركان التحالف الدولي ضد داعش لتقييم العمليات الجارية، و آفاق تطور الأوضاع فى الوقت الذى تواصل فيه المدفعية و المقاتلات الفرنسية يوميا عملياتها لاستعادة آخر الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش فى سوريا.



يذكر أن " لؤلؤة الغرب " هي مناورات عسكرية مشتركة تقام فى الكويت كل أربع سنوات بين فرنسا والكويت منذ انطلاقتها عام 1996, وتنفذ فى اطار اتفاق للتعاون الدفاعى الذى وقعه البلدان عام 1992.