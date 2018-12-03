شكرا لقرائتكم خبر عن المرور:فتح طريق الكريمات واﻹقليمى أمام حركة السيارات بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة للمرور، فتح طريق الكريمات وأعلى الدائرى الإقليمى المتجة للعين السخنة والمتجة إلى الإسماعلية بعد تلاشى شبورة مائية ظهرت صباح اليوم على تلك الطرق. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام حفاظا علي سلامتهم وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاور لمتابعة حركة السيارات.

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