شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للاستعلامات" توزع بيان تعاون النيابة المصرية والإيطالية بشأن ريجينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت الهيئة العامة للاستعلامات، البيان الصادر أمس الأحد، عن مصادر قضائية، بشأن التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية، بخصوص قضية الباحث جوليو ريجينى باللغات الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والعبرية والإسبانية على المراسلين الأجانب، إضافة إلى المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة بالخارج. وإلى نص البيان:

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