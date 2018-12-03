أخبار مصر | ندوة تعريفية للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد "CMA" بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة تعريفية للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد "CMA" بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت كلية التجارة بجامعة عين شمس، ندوة تعريفية للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين IMA تحت رعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و أ.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د خالد قدرى عميد الكلية.

ألقى الندوة السيد Rishi Malhotra مدير العلاقات الأكاديمية والمجتمعية للشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد المحاسبين الإداريين IMA .

حيث أوضحت أ.د هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمنظم للندوة أن السيد Rishi Malhotra أكد خلال الندوة على أهمية الحصول على شهادة CMA وفوائدها والإجراءات التى يجب على الطالب إتباعها للحصول على الشهادة وعضوية المعهد.

كما أكدت ا.د هيام وهبة على أن معهد المحاسبين الإداريين قد خصص عشر منح لطلاب الكلية للحصول على شهادة CMA، حيث ستقوم الكلية فى الفترة القادمة بإجراء امتحانات تحريرية ومقابلة شخصية للطلاب المتقدمين للمنحة من أجل اختيار العدد المطلوب.

وأضاف السيد Rishi Malhotra خلال الندوة أن الانضمام إلى معهد المحاسبين الإداريين يعد الحل الأمثل لجميع الطلاب المتطلعين لتطوير مسيرتهم المهنية فى عالم المحاسبة والتمويل و يودون الانضمام إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 الف متخصص محترف فى القطاع.

وأضاف أ.د خالد قدرى أن شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA من ابرز الشهادات التى يسعى الموظفون حول العالم للحصول عليها وتتيح لهم الفرصة لتحقيق زيادة فى دخلهم وفقا لتقديرات معهد IMA بمعدل يصل الى 67% عند مقارنتهم بأقرانهم الذين لا يحملون شهادة المحاسب الإداري المعتمد.