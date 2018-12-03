أخبار مصر | عاجل.. الصحة: مصرع وإصابة 30 فى حادث مروع ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحة: مصرع وإصابة 30 فى حادث مروع ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مصرع 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق أبو صالح اتجاه حلوان، محافظة بنى سويف.
وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكافة المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.
تراوحت الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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