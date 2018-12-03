أخبار مصر | قرار هام من السعودية بشأن "إجبار العامل على توقيع اتفاق مخالف مع الكفيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من السعودية بشأن "إجبار العامل على توقيع اتفاق مخالف مع الكفيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، عدم جواز إجبار العامل على توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام نظام العمل بالمملكة والخاص بفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والحد الأقصى لساعات العمل والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وكذلك إصابات العمل والتعويض عنها، ويسري ذلك على جميع العمالة المتعاقدة سواء بعقد سنوي أو موسمي أو مؤقت.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، من المستشار العمالى عثمان رمضان، مشدد علي عدم جواز إجبار العامل علي توقيع اتفاق بينه وبين صاحب العمل يخالف أحكام هذا النظام في أثناء سريان العقد، مالم يكن يحقق فائدة أكثر للعامل.