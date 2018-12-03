أخبار مصر | غدا.. ورشة عمل لطلاب كليات الطب للتوعية بالمشكلة السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. ورشة عمل لطلاب كليات الطب للتوعية بالمشكلة السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينظم المجلس القومي للسكان، غدًا الثلاثاء، الساعة 12 ظهرًا، ورشة عمل لطلاب كليات الطب من كل المحافظات، للتوعية بالمشكلة السكانية، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب كليات الطب المصرية، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.
ومن المقرر حضور الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتورة رشا عمار مديرة مستشفى أبو الريش للأطفال، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان.
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