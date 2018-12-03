أخبار مصر | اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كما يناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما سيلتقي رئيس الوزراء بالدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة وجهودها في الفترة المقبلة.
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