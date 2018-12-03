مصر | سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة المساكن والدراجات النارية بالدقهلية وبورسعيد

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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المساكن والدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 10وقائع بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد. وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمـــن بورسعيد قيام 3 عاطلين "لديهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن عن طريق الدخول من النافذة. وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدائرتي قسمي شرطة "الضواحي، والزهور"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (مجموعة من المشغولات الذهبية - و8 هواتف محمولة). وفي سياق أخر أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام عامل وشقيقه "مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة. وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بدوائر مراكز شرطة "دكرنس، المنصورة، والحسينية بالشرقية" وأرشدا عن المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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