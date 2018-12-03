مصر | تأجيل محاكمة 30 إخوانيا في "التحريض على العنف بأبو كبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 30 إخوانيا في "التحريض على العنف بأبو كبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، قرارها في القضية رقم 3321 جنايات أبو كبير لسنة 2016، بتأجيل محاكمة 30 من أعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة 23 مارس المُقبل.

وأجلت المحكمة محاكمة المتهمين، لعرض أحدهم على الطب الشرعي؛ لاتهامهم جميعًا بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أبو كبير العامة، قررت إحالة المتهمين الـ 30 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة منيا القمح، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها.