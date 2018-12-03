مصر | حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام

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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس عاطل، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. وأرسلت النيابة، المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإيداع تقرير بشأن المواد المضبوطة. وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، قد ألقت القبض على "محمود. ص" عاطل، وذلك عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة، منها مخدر الاستروكس، وبخروج مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليه وبحوزته كمية كبير من مخدر الاستروكس الضار بالصحة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

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