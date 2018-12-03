مصر | بعد انتهاء التحقيقات.. استعجال تقرير الطب الشرعي لإحالة قضية "مذبحة الشروق" للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء التحقيقات.. استعجال تقرير الطب الشرعي لإحالة قضية "مذبحة الشروق" للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الشروق"، وذلك لضمه لأدلة الثبوت وإحالة لقضية إلى النيابة الكيلة، بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بها.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة العاجلة، كل من "كرم.م" المتهم الرئيسي بذبح زوجته وأطفاله الأربعة، و"عواد.م" المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة المجني عليها، و2 آخرين بتهمة التحريض على القتل.

واعترف المتهم بقتل زوجته "منال" وأطفاله الأربعة لشكه في سلوك زوجته، موضحا أنه انتقل للسكن بمدينة الشروق منذ سنتين، وتعرفت زوجته على مجموعة من السيدات، مؤكدا بأن زوجته هي من توسطت له بالعمل عند "عودة" صاحب العمل الذي يعمل عنده.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه شك في سلوك زوجته، لعدم معرفته عن مصدر الأموال التي لاحظ وجودها بحوزتها، خاصة أنها تتقاضى 400 جنيه فقط من عملها كخادمة، مستطردا: "منذ 4 شهور قررت تطليق المجني عليها بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا، بعد ما لقيت كرتونة فيها 4500 جنيه تحت السرير عندي، وهي قالتلي إنهم بتوع الجيران، من وقتها وأنا بشك فيها، لحد ما عرفت أنها بتخوني، وإن عودة بييجي البيت وأنا مش موجود".