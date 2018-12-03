شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2018»، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، وذلك بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسية بالمعرض ورؤساء وفود الدول المشاركة. وفى بداية المراسم، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «مصر القوة والسلام». حضر المراسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

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