شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2018» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018».

وتفقد الرئيس السيسي، عقب الافتتاح، أجنحة المعرض بدءا بالجناح المصري للبحوث الفنية، بما يشتمل عليه من أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية والكشف عن المفرقعات، وبدل الحماية من التهديدات الإرهابية.

وحضر مراسم الافتتاح كل من: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول (الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال)، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

كان الرئيس قد وصل إلى القاعة، صباح الاثنين، وكان في استقباله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال القوات المسلحة.

يقام المعرض على مساحة 17 ألف م2 وتشارك به 373 شركة عالمية من 41 دولة، فضلا عن حضور الوفود الرسمية، من 56 وفدا رسميا من وزراء دفاع، وزراء للإنتاج الحربي، ورؤساء أركان.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض المقرر انعقاده كل عامين؛ حضور أكثر من 10000 من كبار الزوار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض وتقوم على رعاية المعرض 15 شركة عالمية ومحلية.

ويضم المعرض مترجمين بكل لغات العالم للتسهيل على جميع الوفود المشاركة، فضلا عن وجود مركز إعلامي كبير مجهز بأحدث الوسائل العالمية.