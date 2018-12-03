شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني يتقدم باقتراح لرئيس الوزراء لتقسيط فواتير الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، باقتراح للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة أبناء مدينة ومركز نجع حمادي على عدة شهور آجلة.

وقال «الغول» إن الاقتراح يهدف إلى تخفيف العبء على كاهل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدا أن ذلك تعاطفا مع المواطنين من غلاء المعيشة ويعتبر هذا نوعا من تفهم الدولة لما يعانيه المواطن في حياته اليومية دون هدر لأموال الدولة المستحقة على تقديم خدمات الكهرباء ولكن كطرح جديد لمفهوم التعاون بين الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة والشعب المصرى الذي يرغب في تفهم الدولة لاحتماله ومشاركته في الإصلاح الإقتصادي وبناء الدولة الحديثة معربا عن ثقته في حكمة ورجاحة عقل وزير الكهرباء والطاقة في تفهم الاقتراح والموافقة على آلية تنفيذه.