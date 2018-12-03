شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تراجع ملفات الإصلاح الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، تقريرا من لجنة مراجعة شؤون مديريات الإصلاح الزراعي حول أعمال بحث ملفات مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات دمياط والإسكندرية وكفر الشيخ.

ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة برئاسة الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة، وأسامة الشاذلي، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم بحث كل ملفات الاصلاح الزراعي بالمحافظات الثلاثة، والمديوينات المستحقة للهيئة.

وكشف التقرير أنه تم حسم أكثر من 40 ملفًا بالإجراءات القانونية، كذلك تم إحالة بعض الملفات للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لإعادة التقدير وتقنين الوضع.

وشدد وزير الزراعة على اللجنة بالوقوف على كل الملفات المطلوب حسمها طبقا للقانون والاجراءات المتخذة، ومراجعتها، فضلا عن الاجراءات المتخذة نحو تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة، حفاظا على أموال الدولة.

وفي سياق متصل، انتهت اللجنة من مراجعة ملفات 9 محافظات وحسم ملفاته، كذلك تم تشكيل لجنه مختصه لكل جهة اعمال، كما تم استبعاد مدير املاك سوهاج من العمل، وإحالته للتحقيق، فضلا عن بعض المسئولين بمديرية الاصلاح بالاسكندريه للنيابة الإدارية للتحقيق أيضا.