شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يفتتح اليوم معرض ايدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس2018"، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس. يقام المعرض على مدار ثلاث أيام بداية من اليوم، ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و 10 وزراء دفاع، و 8 وزراء إنتاج حربى، وأكثرمن 10 ألاف زائر.



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