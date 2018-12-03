شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن معرض الأمن والدفاع "ايدكس 2018".. أبرزها عدد الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس 2018"، بمركز المعارض الدولية فى التجمع الخامس، حيث يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن المعرض. 1- معرض ايدكس تنظمه القوات المسلحة مع شركة عالمية فى تنظيم المعارض الدولية 2- يقام فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 3- يقام بمركز المعارض الدولية فى 3 صالات عرض كبيرة 4- يحضره أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم 5- يشارك فى المعرض 373 شركة عالمية متخصصة فى مجالات الدفاع والأمن 6- يشارك فيه 56 وفدا رسميا يمثلون 41 دولة 7- يحضر المعرض أكثر من 10 وزراء دفاع و8 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربى 8- يتضمن المعرض 7 أجنحة رئيسية بالإضافة للجناح المصرى 9- يعقد فى المعرض العديد من صفقات التسليح ومذكرات التفاهم المشترك 10- المعرض يقام فى مصر كل عامين بداية من 2020

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