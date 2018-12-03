شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادى عزبة البرج بدمياط: غرق مركب على متنه 13 صيادا بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، أن مركب صيد فقد داخل خليج السويس بالقرب من ميناء الطور، على متنه 13 صيادا مؤكدا أنه غرق واستقر بقاع البحر . وأكد خليل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن أخر اتصال مع المركب كان بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، موضحا أن المركب يدعى ياسين الجوهرى ومملوكة لمحمد حسن محمد عبد العال، لافتا إلى أنه تم العثور على قطع خشبية من المركب، ومتعلقات شخصية خاصة بطاقم المركب.

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