شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 5.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ23 مصريا عملوا فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، فى تحويل "267 ألفا و828 يورو أى ما يعادل 5.5 مليون جنيه مصرى تقريبا"، من مستحقات الاشتراكات التأمينية لـ23 مصريا، أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان وتوفوا، وذلك إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مصر كمستحقات الاشتراكات التأمينية لهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، إلى أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وأوضح أنه سوف يتم إرسال بيان بأسماء المستفيدين والمبالغ الخاصة بكل حالة، فضلا عن صورة تحويل البنك من اليونان إلى هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، وذلك للقيام بإعلان أسماء المستحقين أو الورثة لصرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومى أو إعلام الوراثة.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالى، استطاع تحويل هذا المبلغ على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها اليونان.

وقد كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى بأثنيا، بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة مستحقات الحالات الحرجة وغيرها، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.