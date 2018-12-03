شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يؤيدون تكثيف إجراءات مواجهة استيراد السلع الاستفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف إجراءات مواجهة استيراد السلع الاستفزازية، أيد غالبية القراء تكثيف إجراءات مواجهة استيراد السلع الاستفزازية. وأيد 78% من القراء تكثيف إجراءات مواجهة استيراد السلع الاستفزازية، بينما عارض 8% من القراء تكثيف إجراءات مواجهة استيراد السلع الاستفزازية، فى الوقت الذى أعرب فيه 14% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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