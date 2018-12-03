شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد اليوم التعاقد مع استشارى فرنسى لتنفيذ مشروع مد المترو لقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الإثنين توقيع التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية والدراسات والتصميمات الخاصة بمشروع مد الخط الثانى للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب.

كانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اعتمدت فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، ضمن المناقصة التى طرحتها الهيئة على مرحلتين لاختيار استشارى المشروع.

ويبدأ الاستشارى الفرنسى بعد التعاقد مباشرة فى إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع والتصميمات التفصيلية وتحديد مسار المشروع والمساحات المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ هذا المشروع، بجانب تجهيز مستندات الطرح وكراسة الشروط للمناقصة التى سيتم طرحها لاختيار المقاول أو الشركة التى ستقوم بتنفيذ المشروع.