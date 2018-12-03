شكرا لقرائتكم خبر عن درع المهرجان العربى للإعلام السياحى للأنبا مرقس بمناسبة زيارته للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الأمين العام للمهرجان العربى للإعلام السياحى عبد الله العامر درع المهرجان للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن منح الأنبا مرقس درع المهرجان يأتى فى إطار زيارته الرسمية الحالية للمملكة العربية السعودية. وأعرب الأنبا مرقس عن سعادته لتواجده فى بلده الثانى، السعودية مقدمًا الشكر لكافة المسؤولين بالمملكة.

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