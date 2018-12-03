أخبار مصر | الأرصاد: هذه المناطق ستشهد أمطار ورياح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: هذه المناطق ستشهد أمطار ورياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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