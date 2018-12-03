شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: توزيع 6 آلاف ديسك مدرسى على الإدارات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توفير 6 آلاف ديسك مدرسى، سيتم توزيعها على الإدارات التعليمية الاكثر احتياجا .

وأضاف مدير تعليم الجيزة، لـ"الخليج 365"، أن الديسكات التى تم توفيرها تأتى ضمن المشروع الاستثمارى، وكان متوقفا منذ 4 أشهر وتم حل المشاكل المتعلقة به لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن محافظة الجيزة وقعت فى الفترة الأخيرة بروتوكول تعاون مع المدارس الخاصة بالمحافظة، للتعاون فى توفير مقاعد للمدارس الحكومية التى بها نقص.