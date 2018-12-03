شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القليوبية و«بيت الخير» و«بنك الطعام المصري» لتطوير قرية الحصافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مع جمعية «بيت الخير» و«بنك الطعام المصري» لتطوير قرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر الخيرية.

وقال المحافظ، في تصريحات، مساء الأحد، أنه سيتم تطوير مدرسة الحصافة للتعليم الأساسي ومركز شباب الحصافة، إضافة إلى منح مشروعات صغيرة لشباب القرية، وتنفيذ قافلة بيطرية وأخرى طبية بشرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة شيرين عقل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير، والدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الطعام المصري.

وأشار إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير القرى الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية.

تعاون بين القليوبية و«بيت الخير» و«بنك الطعام المصري» لتطوير قرية الحصافة - 2 ديسمبر 2018

تعاون بين القليوبية و«بيت الخير» و«بنك الطعام المصري» لتطوير قرية الحصافة - 2 ديسمبر 2018

تعاون بين القليوبية و«بيت الخير» و«بنك الطعام المصري» لتطوير قرية الحصافة - 2 ديسمبر 2018