شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تشغيل فرق مسح فيروس C بنظام الفترتين الصباحية والمسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية المكلفة بعمل المسح الطبى للكشف عن فيروس C والأمراض غير المعدية تعمل فترتين صباحية ومسائية .

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لـ"الخليج 365" إن الخدمة متوفرة من الصبح حتى ساعات متأخرة من المساء لجميع المترددين على نقاط المسح بالقاهرة والمحافظات .

وأضاف الدكتور وحيد دوس أن هناك إقبالا كبيرا على جميع النقاط المتحركة والثابتة .