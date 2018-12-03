شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تشغيل فرق مسح فيروس C بنظام الفترتين الصباحية والمسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية المكلفة بعمل المسح الطبى للكشف عن فيروس C والأمراض غير المعدية تعمل فترتين صباحية ومسائية .
وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لـ"الخليج 365" إن الخدمة متوفرة من الصبح حتى ساعات متأخرة من المساء لجميع المترددين على نقاط المسح بالقاهرة والمحافظات .
وأضاف الدكتور وحيد دوس أن هناك إقبالا كبيرا على جميع النقاط المتحركة والثابتة .
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