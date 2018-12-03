شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يكشف تشكيل لجنة مؤقتة مسئولة عن تنظيم مئوية حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن تشكيل لجنة مؤقتة للاستعداد لاحتفالية حزب الوفد لتضم فى عضويتها كلاً من عمرو موسى، ومحمود أباظة، ومنير فخرى عبد النور، ومصطفى الفقى، وياسر الهضيبى، وطارق تهامى، وهانى سرى الدين.

وقال أبو شقة فى تصريحات لــ"الخليج 365"، إن باب حزب الوفد مفتوح لأى عضو من داخل الوفد أو من خارجه يرغب فى الانضمام للجنة ويقدم ما يستطيع خلال احتفالية المئوية التى سيتم تنظيمها يوم 9 مارس 2018.

وأعلن "أبو شقة" عن تعيين محمد مصطفى شردى مساعدًا لرئيس الحزب بالإضافة إلى تعيينه عضوًا بلجنة الوفد للاستعداد للمئوية.