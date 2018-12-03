شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي: مقاضاة رانيا يوسف تعيدنا إلى «قضايا الحسبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن ما تتعرض له الممثلة رانيا يوسف من ملاحقات قضائية على خلفية إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي «يعيدينا إلى قضايا الحسبة ضد الفن خلال التسعينيات».

وأشار في برنامجه «كل يوم» على فضائية «أون إي»، مساء الأحد، إلى إقامة 32 دعوى قضائية ضد الممثلة بسبب فستانها، داعيا إلى ضرورة التعامل مع الأمر في حدوده، وعدم تضخيم القضية أو تتفيهها.

من جهتها، أعلنت «يوسف» في تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، مساء الأحد، أنها لم تستقبل حتى الآن أي إخطار رسمي يستدعيها للتحقيق، مشددة على أنها لم تقصد الظهور بشكل يثير حفيظة الجمهور.