أخبار مصر | اليوم.. "الصحفيين" تعقد انتخابات شُعبة المحررين الفنيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الصحفيين" تعقد انتخابات شُعبة المحررين الفنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، عن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شعبة المحررين الفنيين، وذلك عصر اليوم الإثنين بمقر النقابة؛ لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة. وفتحت النقابة باب الترشح يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 حتى الخميس 22 نوفمبر 2018، أعقبها تلقي الطعون والتظلمات لمدة يومين، انتهت يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، وأعلنت قائمة المرشحين النهائية يوم الإثنين الماضي 26 نوفمبر 2018.

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