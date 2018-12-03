أخبار مصر | فريد الديب يفجر مفاجأة عن "مبارك" أثناء محاكمة "مرسي" في قضية اقتحام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريد الديب يفجر مفاجأة عن "مبارك" أثناء محاكمة "مرسي" في قضية اقتحام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير" وذلك لجلسة 26 ديسمبر ويعاد طلب الشاهد محمد حسني مبارك مع استمرار حبس المتهمين.

وقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة قد قدم إليها نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة خطابا بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمكتوب بمعرفة الرائد مصطفى سعد الضابط بقطاع الأمني الوطني عن استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول يفيد بأن الشاهد مدنيا ولم يتتبع أي جهة عسكرية.

وقدمت ما يفيد إعلان الشاهد لسماع شهادته على عنوان منزله بمنطقة العروبة بمصر الجديدة مخاطبا حارسه الشخصي بتغيبه وقت الإعلان.

وأشرت المحكمة عليهم بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

واستمعت المحكمة إلى المحامي فريد الديب والذي قال إنه حاضر وكيلا عن الشاهد محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية.

وأضاف أنه احتراماً لقرار المحكمة فهو حريص على آداء واجبه للشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إلى موكله في محل إقامته هو إعلان باطل ولا ينتج أثرا في القانون وبالتالي لا يستطيع أن يمتثل إليه، واستنكر ما جاء بمحضر الاستدلالات بأن مبارك شخص مدني وليس عسكريا.

وأكد الديب، أن مبارك قطعاً عسكرياً وأنه يستمر بالخدمة العسكرية مدى الحياة طبقاً لنص المادة 35 لسنة 79 من القانون.

وقدم، صورة من نص المادة المشار إليها والتمس بتصحيح الوضع لأن موكله خاضع للقوات المسلحة وطالب بإعلانه عن طريق المجلس العسكري حتى يكتمل الشكل الصحيح لإعلان الشاهد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.