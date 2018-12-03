شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار توفير نواقص الأدوية للسوق الحرة والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار توفير نواقص الأدوية بالسوق المحلى، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ بجميع المستشفيات العامة والخاصة . وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"الخليج 365" إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع نواقص الأدوية بشكل يومى، وتوجه بسد احتياجات السوق والمستشفيات . وأضاف المصدر أن إدارة التنبؤ بالأزمات الدوائية تعمل بشكل لحظى على متابعة الأدوية الناقصة لتوفيرها للمريض .

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