شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شكاوى "الأعلى للإعلام" تدعو لاجتماع طارئ لبحث إهانة الباسبور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح الصالحى ، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها لرصد ما نشر على موقع "فاصلة" من إهانة لجواز السفر المصرى.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللجنة ستفحص موقع فاصلة الذى لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه، مشيرا إلى أن لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذى ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التى ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها.