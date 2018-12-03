شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن أزمة الفستان: «والله وحياة ولادي عن غير قصد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الممثلة رانيا يوسف إنها تتعرض مع أسرتها لموقف صعب بعد ردود الفعل الغاضبة من إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشددة على أن الأمر غير مقصود.

وأضافت في مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، مساء الأحد: «أنا في موقف مش حلو، وولادي وأهلي في موقف مش حلو، ومخضوضين وخايفين عليا»، زوأقسمت بعدم تعمدها إحداث أزمة معقبة: «غصب عني والله وحياة ولادي».

وأشارت إلى أنه لم يصلها حتى الآن أي إخطار رسمي بوجود دعاوى قضائية ضدها، معقبة: «أنا نزلت توضيح على أساس إن الناس اتضايقت، وربنا يعلم إن ده كان عن غير قصد».

وتابعت: «أكتر حاجة أزعجتني ولادي، لأنهم مخضوضين ومش مصدقين، وبيتبعت لهم حاجات غريبة، إنهم يتخضوا بالشكل ده حاسة إن الموضوع كبر بزيادة، وأنا بحاول أهديهم».

وأردفت: «أنا مش ناوية أعمل أي حاجة خالص، واللي ضايقني إني افترض فيا سوء النية، وأنا المفروض الناس عارفاني بقالها كتير، وشايفين أعمالي وشايفين حياتي الشخصية على الملأ لأمي مبخبيش حاجة في حياتي».

وأكملت: «يا جماعة ده غصب عني والله وحياة ولادي، ولو الموقف ضايق ناس كتير معلش، حقيقي مكانش مقصود، وأنا طول عمري حريصة في كل حاجة بعملها، أنا ست واضحة جدًا وفي النور».